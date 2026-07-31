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Mirzapur News: संदिग्ध हाल में लापता मासूम का तीसरे दिन भी पता नहीं चला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मझवां, हिन्दुस्तान संवाद। कछवां थाना क्षेत्र के आही गांव में लापता आठ माह की बच्ची का तीसरे दिन गुरुवार को भी कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस व फोरेंसिक

Mirzapur News: संदिग्ध हाल में लापता मासूम का तीसरे दिन भी पता नहीं चला

Mirzapur News: मझवां, हिन्दुस्तान संवाद। कछवां थाना क्षेत्र के आही गांव में लापता आठ माह की बच्ची का तीसरे दिन गुरुवार को भी कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस व फोरेंसिक टीम की जांच के दौरान बस्ती में किसी जानवर के पैर के निशान मिले हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा बनी हुई है। पुलिस की टीम बच्ची की तलाश कर रही है। तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी।

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लापता बच्ची की जानकारी

आही गांव निवासी अकबर ने बताया कि उनकी आठ माह की पुत्री करिश्मा उर्फ शबनम मंगलवार की रात पत्नी जकीना और अपने सभी बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात लगभग दो बजे जब वह लघुशंका करने उठा तो बच्ची करिश्मा गायब थी। आस-पास तलाश के बादmorgen पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, फोरेंसिक व डाग स्क्वायड की टीम ने जांच की। जांच के दौरान बस्ती में किसी जानवर के पैर के निशान पाए गए है। इसी आधार पर प्रथम दृष्टया यह आशंका जताई जा रही है कि कोई जंगली जानवर तो बच्ची को उठा नहीं ले गया। इस संदर्भ में कछवां थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि लापता बच्ची की तलाश कराई जा रही है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।

FAQs

आही गांव में बच्ची कब गायब हुई?
बच्ची मंगलवार की रात गायब हुई।
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