कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन रहा अस्त-व्यस्त

मिर्जापुर। संवाददाता

कोहरे और शीतलहर से आम लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सुबह तेज कोहरा होने के कारण ठण्ड में इजाफा हो गया था। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कत हुई। वाहन चालक फाग लाइट के सहारे किसी तरह वाहनों को आगे ले जाने में जुटे रहे। हालांकि मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान सात से बढ़ कर आठ डिग्री सेंटीग्रेट हो गया। फिर भी गलन बरकरार रही। वहीं दोपहर बाद दो बजे के करीब लोगों को सूर्य के दर्शन हुए, लेकिन घंटे भर बाद फिर कोहरे और बादलों ने पांव पसार लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बरकछा स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के मौसम विभाग के मुताबिक रात में तापमान गिरकर पांच डिग्री सेंटीग्रेट पहुंच जाएगा।

बीते तीन दिनों से पछुआ हवा के चलते गलन में इजाफा हो गया है। तेज गलन और कोहरे के चलते मंगलवार को जिले का तापमान आठ डिग्री सेंटीग्रेट पर बरकरार रहने से ठंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुबह दस बजे तक कोहरा रहा। इसके बाद बादल छा गए। वहीं दोपहर बाद दो बजे के करीब हल्की धूप हुई लेकिन वह गलन से निजात नहीं दिला पाई। ठंड से बुजुर्ग और बच्चों का बुराहाल है। कोल्ड डायरिया एवं सर्दी-जुकाम से सर्वाधिक बुजुर्ग और बच्चें बीमार हो रहे है। मण्डलीय अस्पताल के ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ कर नौ सौ पहुंच गई है। वहीं बच्चों का वार्ड फुल हो गया है। तीन दिनों से धूप न होने से फसलों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खासकर आलू, मटर और सरसों की फसलों के लिए मौसम मुसीबत साबित हो रहा है। इन फसलों में झुलसा रोग और सरसों में माहू कीट का प्रकोप लग सकता है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बरकछा स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के कृषि वैज्ञानिक डॉ.एसएन सिंह का कहना है कि आलू की फसलों में झुलसा रोग लगने की संभावना बढ़ गई है। मटर की फसलों में पाला लग सकता है। वहीं मौसम साफ न होने के कारण सरसों की फसलों में माहू कीट तेजी से लगेंगे। ऐसे में किसान आलू और सरसों की फसलों के बचाव के लिए दवा का छिड़काव करें। आलू में डायथेन एम-45 का छिड़काव काफी लाभदायक साबित होगा।

Normal life was disturbed due to fog and cold wave