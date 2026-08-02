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Mirzapur News: सर्वेश बने अनुदेशक कल्याण समिति के अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने सर्वेश कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। अन्य पदों पर रामध्यान सिंह, अमित मिश्रा, और अक्षय सिंह आदि को जिम्मेदारियां दी गईं। बैठक में महत्वपूर्ण अनुदेशकों ने भाग लिया।

Mirzapur News: सर्वेश बने अनुदेशक कल्याण समिति के अध्यक्ष

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति की बैठक नगर के ब्रम्हचारी कुआं स्थित एक लॉन में रविवार को हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में सर्वेश कुमार सिहं को जनपद का समिति का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। जबिक रामध्यान सिंह को जिला संरक्षक, अमित मिश्रा एवं राजेश शर्मा को उपाध्यक्ष, अक्षय सिंह व आराधना शुक्ला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य, आनंद सिंह को कोषाध्यक्ष,योगेश पटेल,दीपक पटेल को महासचिव,अमित सिंह को संगठन मंत्री, नागेश्वर प्रताप सिंह, दुर्वाशा सिंह को विधिक सलाहकार, राजेश यादव एवं सत्यानंद को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। दिलीप सोनकर को कोन ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया।

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बैठक में प्रदेश सचिव अजीत कुमार एवं जिलाध्यक्ष गोरखपुर विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सोनभद्र संजय आदि अनुदेशक रहे।

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