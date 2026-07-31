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Mirzapur News: सड़क किनारे बंधे मवेशी से टकराकर जीजा-साला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़ के लूसा गांव में एक बाइक हादसे में जीजा और साला घायल हो गए। घटना रात को हुई जब बाइक एक सड़क किनारे बंधे पशु से टकरा गई। राहगीरों ने उनकी मदद की और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। उपचार के बाद, उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें सुबह घर भेज दिया गया।

Mirzapur News: सड़क किनारे बंधे मवेशी से टकराकर जीजा-साला जख्मी

Mirzapur News: राजगढ़। थाना क्षेत्र के लूसा गांव में गुरुवार की रात सड़क किनारे बंधे पशु से टकराकर बाइक सवार जीजा व साला जख्मी हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर गुरुवार की सुबह उन्हें घर भेज दिया गया। लूसा गांव निवासी 35 वर्षीय अजीत कुमार अपने साले सोनभद्र निवासी 25 वर्षीय राम भजन को बाइक से लेकर घर जा रहे थे।

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