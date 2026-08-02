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Mirzapur News: धूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -धूप के चलते उमस बढ़ने से लोग रहे बेहालधूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेलधूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेलधूप और बादलों के बीच चला

Mirzapur News: धूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेल

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में शनिवार को धूप और बादलों के बीच सुबह से ही लुका-छिपी का खेल जारी रहा। इससे उमस में इजाफा हो गया। वहीं दोपहर बाद हलिया इलाके में हल्की बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हलिया इलाके में मौसम सुहाना हो गया। हल्की बारिश से हलिया इलाके में बोई गई खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक साबित हुई है।शनिवार की सुबह से ही तेज धूप हो जाने से उमस भरी गर्मी में इजाफा हो गया। इससे लोग पसीने से तरबतर हो गए। हालांकि सुबह ग्यारह बजे के करीब आसमान में बादल छा गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर धूप हो गयी।

धूप और बादलों के बीच पूरे दिन इसी तरह का खेल चलता रहा। वहीं बारिश न होने से हलिया इलाके के लोगों को छोड़ कर अन्य इलाके के लोग मायूस रहे।हलिया में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से खरीफ की प्रमुख फसल धान को काफी लाभ हुआ है। बारिश से अब किसानों को धान की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। खरीफ की अन्य फसलों ज्वार, बाजरा,तिल और अरहर की फसलों को भी बारिश से लाभ हुआ है।

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