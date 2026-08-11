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Mirzapur News: लापता पीआरडी जवान का चट्टर नदी में उतराया मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: 7- चट्टर नदी में उतराया मिले होमगार्ड का शव 7- चट्टर नदी में उतराया मिले होमगार्ड का शव 7- चट्टर नदी में उतराया मिले होमगार्ड का शव 7- चट्टर नदी में उ

लापता पीआरडी जवान का चट्टर नदी में उतराया मिला शव
लापता पीआरडी जवान का चट्टर नदी में उतराया मिला शव

Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से लापता पीआरडी के जवान का मंगलवार की सुबह चट्टर नदी में उतराया शव मिला। सोमवार की दोपहर वह घर से मिर्जापुर जाने के लिए निकला था। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीआरडी जवान की डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

मौत की जानकारी

क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी 50 वर्षीय मुन्नी यादव पुत्र स्व. दस्सू यादव पीआरडी जवान थे। वर्तमान समय में उनकी ड्यूटी पड़री थाने पर थी। उनके बड़े पुत्र दिलीप कुमार ने बताया कि पिता सोमवार की दोपहर घर पर थे। वह ड्यूटी पर नहीं गए थे। अचानक वह घर से मिर्जापुर जाने की बात कहकर निकले। उसके बाद वापस नहीं लौटे। देर रात तक घर नहीं आने पर परिजन परेशान हो गए। आस-पास गांव व रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

शव मिलने की सूचना

दूसरे दिन सुबह पड़री स्थित चट्टर नदी में एक व्यक्ति का शव उतराया मिला। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। आस-पास के ग्रामीणों से पहचान कराने का प्रयास किया, तभी शव मिलने की जानकारी होते ही दिलीप कुमार यादव भी वहां पहुंच गए। उन्होंने शव की पहचान अपने लापता पिता मुन्नी यादव के रुप में की। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया। मृतक को पांच पुत्र व एक पुत्री हैं। वहीं लोगों में चर्चा रही कि मृत पीआरडी जवान की पड़री थाने में ही तैनाती थी, लेकिन जब उसका शव नदी में मिला तो थाने की ही पुलिस पहचान नहीं कर पाई।

पुलिस की जांच

सीओ सदर जटाशंकर ने बताया कि लापता पीआरडी जवान का शव नदी में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। आशंका जताई जा रही हैकि पैर फिसलने पीआरडी जवान नदी में गिरा और उसकी डूबने से मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुन्नी यादव का शव कहाँ मिला?
मुन्नी यादव का शव चट्टर नदी में मिला।
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