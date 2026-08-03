Mirzapur News: ग्रामीण सफाई कर्मियों से तहसीलों और ब्लाकों में लिया जा रहा लिपिक का कार्य
Mirzapur News: - कई सफाई कर्मी अफसरों के बंगले पर कर रहे हैं कार्य ग्रामीण सफाई कर्मियों से तहसीलों और ब्लाकों में लिया जा रहा लिपिक का कार्य ग्रामीण सफाई कर्मियों
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। गांवों की सफाई के लिए तैनात सफाई कर्मियों को ब्लॉक और तहसीलों से सम्बद्ध कर लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य लिया जा रहा है। जिले के 286 सफाई कर्मियों को विभिन्न विभागों से सम्बद्ध कर दिया गया है। इससे गांवों की सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है। इन सफाई कर्मियों के गांवों में कभी झाड़ू ही नहीं लगवाया जाता है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में भी कई गांवों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है।सूबे में बसपा सरकार के शासन में जिले के 809 गांवों में सफाई के लिए लगभग दो हजार सफाई कर्मियों की तैनाती की गयी थी।
इन सफाई कर्मियों को गांवों का भी आवंटन कर दिया गया है। इनमें 286 ऐसे ग्रामीण सफाई कर्मी है, जो अपने तैनाती स्थल पर कभी झाड़ू लगाने का कार्य ही नहीं करते है। इन सफाई कर्मियों को डीपीआरओ कार्यालय से विभिन्न तहसीलों और ब्लाक कार्यालयों के साथ ही अफसरों के बंगले से सम्ब्ध कर दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर सम्ब्ध किए गए सफाई कर्मी झाड़ू लगाने की बजाय कहीं लिपिक के सहायक की भूमिका में है तो कहीं अन्य कार्य कर रहे है। यहीं वजह है कि विभिन्न गांवों में नियमित झाड़ू तक नहीं लगवाया जाता है। इन सफाई कर्मियों के कारण अन्य सफाई कर्मी भी अपने तैनाती स्थल पर नहीं जाते है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में भी गांवों में सफाई नहीं करायी जा रही है। कई गांवों के प्रशासकों का कहना है कि इन सफाई कर्मियों पर उनका नियंत्रण भी नहीं है। यदि अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है।
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