Mirzapur News: 268 कोटेदारों ने नहीं जमा की प्रतिभूति, एसडीएम ने दिए निर्देश
Mirzapur News: 268 कोटेदारों ने नहीं जमा की प्रतिभूति, एसडीएम ने दिए निर्देश268 कोटेदारों ने नहीं जमा की प्रतिभूति, एसडीएम ने दिए निर्देश268 कोटेदारों ने नहीं जमा की
Mirzapur News: मिर्जापुर। उपजिलाधिकारी चुनार ने अहरौरा, चुनार, सीखड़, राजगढ़ और जमालपुर क्षेत्र के 268 उचित दर विक्रेताओं द्वारा शासनादेश के अनुसार 10 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा न करने पर नाराजगी जताई है। इन कोटेदारों पर कुल 26.80 लाख रुपये की प्रतिभूति धनराशि बकाया है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर सभी बकायेदारों से प्रतिभूति राशि जमा कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
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