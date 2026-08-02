Mirzapur News: शांतिभंग की आशंका में 19 का चालान
Mirzapur News: मिर्जापुर पुलिस ने शनिवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शांति भंग की आशंका में 19 व्यक्तियों का चालान किया। विंध्याचल से तीन, कटरा से दो, देहात से पांच, लालगंज से दो, संतनगर से एक, अहरौरा से पांच और राजगढ़ से एक व्यक्ति का चालान किया गया।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने शनिवार को शांतिभंग की आशंका में 19 व्यक्तियों का चालान किया है। पुलिस के अनुसार विंध्याचल तीन, कटरा दो, देहात पांच, लालगंज दो, संतनगर एक, अहरौरा पांच और राजगढ़ एक का चालान किया गया है।
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