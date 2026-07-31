Mirzapur News: शांतिभंग की आशंका में 34 का चालान
Mirzapur News: मिर्जापुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में 34 लोगों का चालान किया है। विंध्याचल, देहात, कछवां, अदलहाट, जमालपुर, लालगंज, हलिया, संतनगर, ड्रमंडगंज और राजगढ़ क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने गुरुवार शांतिभंग की आशंका में 34 का चालान किया है। पुलिस के अनुसार विंध्याचल छह, देहात छह, कछवां एक, अदलहाट दो, जमालपुर एक, लालगंज चार, हलिया दो, संतनगर चार, ड्रमंडगंज पांच व राजगढ़ तीन का चालान किया गया है।
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