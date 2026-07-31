Mirzapur News: गांजा संग दो आरोपी धराए
Mirzapur News: मिर्जापुर पुलिस ने गुरुवार को अहरौरा क्षेत्र से 15 किग्रा गांजा संग दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में मोनू कन्नौजिया और प्रद्युमन कन्नौजिया शामिल हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और दोनों को मानिकपुर नहर पुलिया के पास पकड़ा।
Mirzapur News: मिर्जापुर। अहरौरा पुलिस ने गुरुवार को गांजा संग दो आरोपी को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 15 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर नहर पुलिया के पास से बाइक सवार आरोपी वाराणसी के इंद्रपुर निवासी मोनू कन्नौजिया व भदोही जिले के मुंशीलाटपुर निवासी प्रद्युमन कन्नौजिया को गिरफ्तार किया है।
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