Mirzapur News: जनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंग
Mirzapur News: जनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंगजनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंगजनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंगजनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंगजनहित मोर्चा की नगर कमेटी भंगजनहित
Mirzapur News: मिर्जापुर। जनहित मोर्चा की बैठक सोमवार को सबरी स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भोलानाथ साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर में बंदरों और छुट्टा पशुओं की समस्या पर चिंता जताते हुए प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नगर कमेटी को भंग कर जल्द ही उसके पुनर्गठन तथा 12 ब्लॉकों में संगठन विस्तार का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मोर्चा के संरक्षक लाल बहादुर मौर्या के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। राष्ट्रीय नेता लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ने उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए इसे संगठन की अपूरणीय क्षति बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।