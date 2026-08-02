Mirzapur News: आयुक्त ने 21 मामलों का मौके पर किया निस्तारण

Mirzapur News: जिले के चारों तहसीलों पर आए 423 मामले,मात्र 38 हुए निस्तारित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजि

आयुक्त ने 21 मामलों का मौके पर किया निस्तारण

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के चारों तहसीलों पर शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सदर में आयोजित समाधान दिवस में मण्डलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस उप महानिरीक्षक पूनम तथा प्रभारी जिलाधिकारी विशाल कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। आयुक्त के समक्ष 193 मामले आए। उन्होने 21 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। वहीं शेष मामलों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया। जिले की चारों तहसीलों पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस 423 मामले आए। इनमें 38 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

समाधान दिवस का उद्देश सदर तहसील में मण्डलायुक्त राजेश प्रकाश के समक्ष 193 प्रार्थना-पत्र आए। उन्होने 21 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को तत्काल राहत प्रदान की। वहीं शेष प्रकरणों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश के साथ सौंपा कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप जनसमस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। प्रत्येक शिकायत का स्थलीय एवं तथ्यपरक परीक्षण कर पात्र व्यक्तियों को समय पर न्याय दिलाया जाए।

अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन को एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। वही मड़िहान में अपर जिलाधिकारी वि/रा विनोद कुमार सिंह के समक्ष 44 प्रार्थना पत्र आए। उन्होंने चार का निस्तारण किया। तहसील चुनार में अपर जिलाधिकारी भू/रा देवेन्द्र प्रताप सिंह के समक्ष 119 प्रार्थना पत्र आए। उन्होने मौके पर सात का निस्तारण एवं तहसील लालगंज में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विजेता के समक्ष 67 मामले आए। उन्होंने छह का निस्तारण किया। तहसील सदर में परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर महेन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अशोक त्रिपाठी, सीएमओ डा. कीर्ति कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।