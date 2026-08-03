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Mirzapur News: मृत पिता-पुत्र के परिजनों को मुआवजा की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा तथा साहू समाज युवा संघ की संयुक्त बैठक रविवार को स्टेशन रोड स्थित एक लान में हुई। पदाधिकारियों

Mirzapur News: मृत पिता-पुत्र के परिजनों को मुआवजा की मांग

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा तथा साहू समाज युवा संघ की संयुक्त बैठक रविवार को स्टेशन रोड स्थित एक लान में हुई। पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया।जिलाध्यक्ष रामकुमार गुप्ता ने कहाकि एकजुट होकर कार्य करें। समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। जिले में भामाशाह चौक तथा भामाशाह की प्रतिमा लगाने पर चर्चा की गई। वहीं जिगना प्रयागराज मार्ग पर साहू समाज के शिव प्रसाद गुप्ता 43 वर्ष व उनके पुत्र राहुल गुप्ता की मौत पर शोक जताया। मृत पिता-पुत्र के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जिससे उनके परिवार को आर्थिक रुप से मदद मिल सकें।इस

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दौरान विनोद गुप्ता, अभय गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता, धर्मचंद साहू, प्रदीप गुप्ता, रवि गुप्ता, अमित गुप्ता, अजय कुमार साहू, आशीष गुप्ता, मनोज गुप्ता, कपिल देव गुप्ता, धीरज साहू, विजय गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, भोलानाथ गुप्ता, अखिलेश कुमार गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता, रमन साहू, दिनेश कुमार गुप्ता, शुभम कुमार गुप्ता आदि रहे। संचालन अधिवक्ता संजय गुप्ता ने किया।

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