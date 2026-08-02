Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: पैकेज: शिवभक्तों का जत्था कांवर लेकर शिवद्वार हुआ रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: -सावन माह के पहले सोमवार को अर्धनारीश्वर भगवान शिव का करेंगे जलाभिषेक -लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सर्वें का कार्य शुरू किया -लोक निर्माण विभाग

Mirzapur News: पैकेज: शिवभक्तों का जत्था कांवर लेकर शिवद्वार हुआ रवाना

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवार को सोनभद्र जनपद के घोरावल स्थित शिवद्वार के अर्धनारीश्वर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शनिवार को कांवारियों का जत्था रवाना हुआ। नगर बरियाघाट गंगा तट पर कांवर में गंगा जल भरने के लिए कांवरियों के आनेजाने का सिलसिला जारी रहा।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: बोल बम के जयकारों के साथ शिवद्वार के लिए रवाना हुआ शिवभक्तों का जत्था

कांवरियों का जलाभिषेक

दोपहर बाद कांवरियों का दल घाटपर पहुंचा और गंगा स्नान करने के बाद गंगा जलभर कर बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपने शिवद्वार के लिए रवाना हुए। बरियाघाट पर भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रही। बरियाघाट से वासलीगंज, गिरधर चौराहा, भटवा पोखरी, भरूहना, बरौधा कचार से मुहकोचवा होते हुए सोनभद्र मार्ग से आगे के लिए निकल। नगर पालिका की ओर से कांवर मार्ग की साफ-सफाई की व्यवस्था की गई थी। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कांवरियों को बैरिकेडिंग के बाहर न जाने के लिए अपील किया जा रहा था। घाट पर कांवरियों से जुड़ी सामग्री की दुकानें सजी थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: सिमरिया धाम में बोल बम के जयकारे के साथ गंगा जल भरेंगे शिवभक्त

डीजे की धुन पर कांवर यात्री

चुनार, हिन्दुस्तान संवाद।

सीखड़ विकास खंड के विभिन्न गांव के गंगा घाट से हजारों की संख्या में कांवरिया गंगा जल लेकर शिवद्वार के लिए रवाना हुए। शनिवार को क्षेत्र में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लरछूट, बटौवा, बारी, पचराव, खानपुर, सोनवर्षा, सहित आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों शिवभक्त अलग-अलग टोली में डीजे के साथ नाचते गाते हुए बोल बम का जयकारा लगाते शिव द्वार के लिए रवाना हुए l खास बात यह रही कि कांवरिया अपने पूर कुनबे यानी माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन के साथ कांवर के लेकर निकले। इससे पहले घाट पर पहुंचते ही पतित पावनी मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना, आरती के बाद कांवर में जल भरा और बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र शिवमय रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को कांवरियों का जत्था कहाँ रवाना हुआ?
सावन के पहले सोमवार को कांवरियों का जत्था सोनभद्र जनपद के घोरावल स्थित शिवद्वार के अर्धनारीश्वर बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ।
ये भी पढ़ें:Buxar News: रामरेखा घाट पर सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां पूरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Ganga Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।