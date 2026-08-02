Mirzapur News: पैकेज: शिवभक्तों का जत्था कांवर लेकर शिवद्वार हुआ रवाना
Mirzapur News: -सावन माह के पहले सोमवार को अर्धनारीश्वर भगवान शिव का करेंगे जलाभिषेक -लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सर्वें का कार्य शुरू किया -लोक निर्माण विभाग
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवार को सोनभद्र जनपद के घोरावल स्थित शिवद्वार के अर्धनारीश्वर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शनिवार को कांवारियों का जत्था रवाना हुआ। नगर बरियाघाट गंगा तट पर कांवर में गंगा जल भरने के लिए कांवरियों के आनेजाने का सिलसिला जारी रहा।
कांवरियों का जलाभिषेक
दोपहर बाद कांवरियों का दल घाटपर पहुंचा और गंगा स्नान करने के बाद गंगा जलभर कर बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपने शिवद्वार के लिए रवाना हुए। बरियाघाट पर भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रही। बरियाघाट से वासलीगंज, गिरधर चौराहा, भटवा पोखरी, भरूहना, बरौधा कचार से मुहकोचवा होते हुए सोनभद्र मार्ग से आगे के लिए निकल। नगर पालिका की ओर से कांवर मार्ग की साफ-सफाई की व्यवस्था की गई थी। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कांवरियों को बैरिकेडिंग के बाहर न जाने के लिए अपील किया जा रहा था। घाट पर कांवरियों से जुड़ी सामग्री की दुकानें सजी थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
डीजे की धुन पर कांवर यात्री
चुनार, हिन्दुस्तान संवाद।
सीखड़ विकास खंड के विभिन्न गांव के गंगा घाट से हजारों की संख्या में कांवरिया गंगा जल लेकर शिवद्वार के लिए रवाना हुए। शनिवार को क्षेत्र में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लरछूट, बटौवा, बारी, पचराव, खानपुर, सोनवर्षा, सहित आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों शिवभक्त अलग-अलग टोली में डीजे के साथ नाचते गाते हुए बोल बम का जयकारा लगाते शिव द्वार के लिए रवाना हुए l खास बात यह रही कि कांवरिया अपने पूर कुनबे यानी माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन के साथ कांवर के लेकर निकले। इससे पहले घाट पर पहुंचते ही पतित पावनी मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना, आरती के बाद कांवर में जल भरा और बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र शिवमय रहा।
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