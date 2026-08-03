Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: मारपीट में दो पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: हलिया के सुईया कला गांव की संतरा देवी ने दो गांववासियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत की है। घटना 27 जुलाई को हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी दी।

Mirzapur News: मारपीट में दो पर केस दर्ज

Mirzapur News: हलिया। थाना क्षेत्र के सुईया कला गांव निवासी संतरा देवी ने गांव के दो लोगों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप हैकि 27 जुलाई पुरानी रंजिश को लेकर गांव निवासी श्यामजीत एवं बबलू ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:महिला से मारपीट करने पर मुकदमा दर्ज
ये भी पढ़ें:Ghazipur News: रिाहुहाीौैा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Village Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।