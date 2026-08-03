Mirzapur News: मारपीट में दो पर केस दर्ज
Mirzapur News: हलिया के सुईया कला गांव की संतरा देवी ने दो गांववासियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत की है। घटना 27 जुलाई को हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी दी।
Mirzapur News: हलिया। थाना क्षेत्र के सुईया कला गांव निवासी संतरा देवी ने गांव के दो लोगों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप हैकि 27 जुलाई पुरानी रंजिश को लेकर गांव निवासी श्यामजीत एवं बबलू ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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