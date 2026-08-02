Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से अधेड़ अचेत

Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से अधेड़ अचेत
Mirzapur News: हलिया के गढ़वा गांव में शनिवार को 48 वर्षीय पप्पू को एक जहरीले जीव ने काट दिया, जिससे वह अचेत हो गया। परिवार वाले उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। पप्पू खेत में धान की रोपाई कर रहा था।
Mirzapur News: हलिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में शनिवार जहरीले जंतु के काटने से अधेड़ अचेत हो गया। परिजनों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। गांव निवासी 48 वर्षीय पप्पू धान की रोपाई कर रहा था। उसी दौरान किसी जहरीले जंतु ने उसे काट लिया। जिससे वह अचेत हो गया।
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