Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के कोलेपुर गांव में ठगी का मामला सामने आया है। गांव निवासी करन सिंह पुत्र केशव सिंह के खाते से साइबर ठगों ने 96 हजार रुपये पार कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि हरगढ़ स्थित एक बैंक शाखा में खाता है

घटना का विवरण

पीड़ित ने बताया कि हरगढ़ स्थित एक बैंक शाखा में खाता है। बगैर ओटीपी पूछे या बगैर किसी सूचना के खाते से 96 हजार रुपया गायब हो गया। पैसे कटने का मोबाइल पर कोई संदेश भी नहीं आया। जब वह बैंक शाखा में धनराशि निकालने गया तो बैंककर्मी ने बताया कि तुम्हारे खाते में एक पैसा भी नहीं है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। इस संबंध में जब वह थाने में सूचना देने पहुंचा तो एक नायब दरोगा ने यह कहते हुए भगा दिया कि पैसा अपनी जेब से देंगे क्या? थक हार कर उसने शहर कोतवाली के साइबर सेल में सूचना दी। यहां से पीड़ित को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वापस भेज दिया गया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मामला हरगढ़ बाजार स्थित एक बैंक शाखा का है। कोलेपुर गाँव निवासी खाताधारक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही पर्दाफाश कर ठगी करने वाले को जेल भेजा जाएगा।