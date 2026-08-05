Mirzapur News: आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त
Mirzapur News: जमालपुर के भभौरा गांव में मंगलवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गृहस्वामी अशोक सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
Mirzapur News: जमालपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के भभौरा गांव में मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। गांव निवासी अशोक सिंह किसान हैं। उन्होंने बताया कि सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार में मोटी दरार आ गई है। गनीमत रही कि वज्रपात से गिरे मकान के मलबे की चपेट में परिवार के सदस्य नहीं आए। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गृहस्वामी की बहू रसोई घर में थी। वह बाल-बाल बच गई। वहीं अन्य सदस्य मकान के अंदर ही एक कोने में दुबके रहे।
मकान की दीवार में दरार के साथ-साथ खिड़की में लगे शीशे भी टूट गए। इलेक्ट्रानिक उपकरण भी जल गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी हल्का लेखपाल विनोद कुमार वर्मा को दी। मौके पर पहुंचे लेखपाल ने क्षति का आकलन किया। गृहस्वामी ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।