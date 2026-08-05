Mirzapur News: खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत

Mirzapur News: खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत
Mirzapur News: बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानीबारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानीबारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर ब
Mirzapur News: अहरौरा, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में मंगलवार की सुबह खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे वह गंभीर रुप से झुलस गया। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटना का विवरण
क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी 22 वर्षीय रोहित चौहान पुत्र मुरारी चौहान सुबह घर से अपने खेत पर गया था। खेत में मेड़ बांध रहा था। उसी समय बूंदाबांदी शुरु हो गई। बारिश के साथ अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक गंभीर रुप से झुलस गया। चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन में झुलसे युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस की कार्रवाई
चाचा बलवंत चौहान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। मृतक नीट की तैयारी कर रहा था। घटना सेघर में मातम पसर गया। इस संदर्भ में अहरौरा थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।