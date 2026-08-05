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Mirzapur News: खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत

Mirzapur News: अहरौरा, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में मंगलवार की सुबह खेत में मेड़ बांध रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे वह गंभीर रुप से झुलस गया। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना का विवरण

क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी 22 वर्षीय रोहित चौहान पुत्र मुरारी चौहान सुबह घर से अपने खेत पर गया था। खेत में मेड़ बांध रहा था। उसी समय बूंदाबांदी शुरु हो गई। बारिश के साथ अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक गंभीर रुप से झुलस गया। चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन में झुलसे युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस की कार्रवाई

चाचा बलवंत चौहान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। मृतक नीट की तैयारी कर रहा था। घटना सेघर में मातम पसर गया। इस संदर्भ में अहरौरा थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न और उत्तर

यह घटना कहाँ घटी?
यह घटना अहरौरा के मानिकपुर गांव में घटी।
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