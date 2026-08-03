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Mirzapur News: एसडीएम से वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने समाप्त किया आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: लालगंज में चार दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ताओं ने सोमवार को उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के साथ वार्ता के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगें रखीं, जैसे धारा-24 और 34 की पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

Mirzapur News: एसडीएम से वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने समाप्त किया आंदोलन

Mirzapur News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ताओं ने सोमवार को उप जिलाधिकारी अजीत कुमार और तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा के साथ हुई वार्ता के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। बैठक में दोनों अफसरों ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। बैठक में अधिवक्ताओं ने धारा-24 व 34 की पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण, राजस्व निरीक्षकों के स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा, तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तथा वादकारियों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। उपजिलाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा।

अधिवक्ताओं और वादकारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश नाथ त्रिपाठी, राकेश द्विवेदी, चंद्रदत्त त्रिपाठी, राजेंद्र मौर्य, धनेश्वर गौतम, उमाशंकर पटेल, अशोक मिश्रा, चंद्रदत्त द्वितीय और अनिल शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। वार्ता के सकारात्मक परिणाम के बाद अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहाल करने का निर्णय लिया।

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