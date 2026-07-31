Mirzapur News: भूमि विवाद को लेकर भाइयों में चले लाठी-डंडे व धारदार हथियार, छह जख्मी

Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के रामपुर बरहो गांव में गुरुवार की सुबह भूमि के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में जमकर लाठी-डंडे और धारद

Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के रामपुर बरहो गांव में गुरुवार की सुबह भूमि के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले। मारपीट में छह लोग जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के दंपति व पुत्री को अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

भूमि विवाद का कारण क्षेत्र के रामपुर बरहो गांव निवासी छेदीलाल तथा बग्गड़ दोनों सगे भाई हैं। दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि गुरुवार की सुबह छेदीलाल अपने परिवार के साथ मिलकर बग्गड़ के घर के पीछे खेत की जुताई कर मेड़ काट रहे थे। तभी बग्गड़ मौके पर पहुंचे और मेड़ काटने से मना करने लगे। जिस पर छेदी लाल व अन्य लोग बग्गड़ की पिटाई शुरू कर दिए। बग्गड़ की पिटाई देख बीच बचाव करने पहुंचे उनके परिवार के सदस्य भी आ गए।

मारपीट की घटना विपक्षी गांव के अन्य दो लोगों के साथ लाठी डंडे, फावड़े व कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़े। मारपीट के दौरान 65 वर्षीय बग्गड़ उनकी पत्नी 62 वर्षीय पार्वती, पुत्र 45 वर्षीय चंद्रशेखर, बहू 42 वर्षीय सिम्पल देवी तथा 16 वर्षीय नागेश्वर घायल हो गए। जबकि दूसरे पक्ष से 20 वर्षीय पूर्णिमा जख्मी है। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने मामले को शांत कराया। सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया।

प्राथमिक उपचार और पुलिस कार्रवाई यहां डाक्टरों ने चंद्रशेखर, सिंपल देवी तथा नागेश्वर की हालत गंभीर देख ट्रामा सेंटर भेज दिया। पीड़ित चंद्रशेखर ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर कई बार तहसील तथा राजगढ़ थाने में शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते शनिवार को थाना समाधान दिवस पर भी तहरीर दी गई थी। जिस पर अधिकारी ने मौके पर जाकर मामले को सुलझाने के लिए लेखपाल को निर्देशित किया था, लेकिन पांच दिन बीत जाने के बाद भी लेखपाल मौके पर पहुंचकर वाद का निपटारा नहीं कराए। जिससे दोनों पक्षों में विवाद बना रहा और मारपीट हो गई।

पुलिस का बयान इस संदर्भ में राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि रामपुर बरहो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।