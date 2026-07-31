Mirzapur News: बम बोल के साथ रवाना हुए कांवरिए

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को सोनभद्र के घोरावल स्थित शिवद्वार में जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार को नगर के बरियाघाट गंगा से कांवर में पवित्र गंगा जल भर कर रवाना हुए। बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त कांवरियों के बोल बम के जयकारे से पूरा नगर क्षेत्र शिवमय रहा। हालांकि सावन पहला शुक्रवार होने की वजह से कांवरियों की संख्या अपेक्षा से बेहद कम रहा। शाम को बरियाघाट पहुंचे कांवरियों ने गंगा स्नान करने कर विधि-विधान से गंगा पूजन किया। इसके बाद कांवर में पवित्र गंगा जलभर कर बोल बम का जयकारा लगाते हुए रवाना हुए। औघड़दानी भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास करते जुए जलाभेषेक करने को मध्यप्रदेश के सिगरौली जनपद के चिरंगी से पति-पत्नी,सोनभद्र के चोपन से कांवरियाबरियाघाट से वासलीगंज,गिरधर का चौराहा,भटवा की पोखरी,तहसील चौराहा,भरूहना,बरौधा काचार,मुहकोचवा होते हुए सोनभद्र मार्ग होते हुए शिवद्वार के लिए रवाना हुए। भोले बाबा के भक्त नंगे पांव चल रहे थे। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बतनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियेां ने सहयोग किया। बरियााघाट पर कांवरिया से संबंधित समाग्री की दुकानें सजी रहीं। जहां से कांवरियों ने अपनी जरूरत के समानों की खरीदारी की। दुकानदारों का कहना है कि शनिवार को बड़ी संख्या में कांवरिया गंगा स्नान कर कांवर में पवित्र गंगा जल लेकर शिवद्वार के लिए रवाना होंगे。