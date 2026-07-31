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Mirzapur News: बम बोल के साथ रवाना हुए कांवरिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: फोटो:12श्रावण मास में बदला ट्रैफिक रूट, 29 अगस्त तक रहेगा डायवर्जन मिर्जापुर, संवाददाता। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने और यातायात

Mirzapur News: बम बोल के साथ रवाना हुए कांवरिए

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को सोनभद्र के घोरावल स्थित शिवद्वार में जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार को नगर के बरियाघाट गंगा से कांवर में पवित्र गंगा जल भर कर रवाना हुए। बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त कांवरियों के बोल बम के जयकारे से पूरा नगर क्षेत्र शिवमय रहा। हालांकि सावन पहला शुक्रवार होने की वजह से कांवरियों की संख्या अपेक्षा से बेहद कम रहा। शाम को बरियाघाट पहुंचे कांवरियों ने गंगा स्नान करने कर विधि-विधान से गंगा पूजन किया। इसके बाद कांवर में पवित्र गंगा जलभर कर बोल बम का जयकारा लगाते हुए रवाना हुए। औघड़दानी भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास करते जुए जलाभेषेक करने को मध्यप्रदेश के सिगरौली जनपद के चिरंगी से पति-पत्नी,सोनभद्र के चोपन से कांवरियाबरियाघाट से वासलीगंज,गिरधर का चौराहा,भटवा की पोखरी,तहसील चौराहा,भरूहना,बरौधा काचार,मुहकोचवा होते हुए सोनभद्र मार्ग होते हुए शिवद्वार के लिए रवाना हुए। भोले बाबा के भक्त नंगे पांव चल रहे थे। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बतनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियेां ने सहयोग किया। बरियााघाट पर कांवरिया से संबंधित समाग्री की दुकानें सजी रहीं। जहां से कांवरियों ने अपनी जरूरत के समानों की खरीदारी की। दुकानदारों का कहना है कि शनिवार को बड़ी संख्या में कांवरिया गंगा स्नान कर कांवर में पवित्र गंगा जल लेकर शिवद्वार के लिए रवाना होंगे。

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श्रावण मास में बदला ट्रैफिक रूट

मिर्जापुर, संवाददाता। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए जनपद में शुक्रवार से 29 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

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यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए उपाय

क्षेत्राधिकारी यातायात गायत्री यादव ने बताया कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर डायवर्जन अन्य दिनों में भी लागू किया जा सकता है।

डायवर्जन के तहत गैपुरा, समोगरा बाईपास, बरकछा, भटौली पुल और चील्ह सहित विभिन्न प्वाइंटों से भारी वाहनों का शहर की ओर प्रवेश रोका जाएगा। रॉबर्ट्सगंज, मड़िहान, राजगढ़, घोरावल, रीवां, चुनार, नारायणपुर, लालगंज और शास्त्री ब्रिज मार्गों पर भी भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस, स्कूल बस, डेयरी, पेट्रोलियम, फायर सर्विस, पुलिस तथा फल-सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। आमजन से प्रमुख तिथियों पर अनावश्यक यात्रा से बचने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।

सामान्य प्रश्न

कांवर यात्रा कब शुरू हुई?
कांवर यात्रा सावन के पहले सोमवार को शुरू हुई।
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