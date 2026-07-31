Mirzapur News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर निकली कलश यात्रा, हुआ दीपदान
Mirzapur News: सचित्र-1818-नगर के बुढ़ेनाथ मंदिर में दीपदान करते भाजपाध्यक्ष व अन्य 18-नगर के बुढ़ेनाथ मंदिर में दीपदान करते भाजपाध्यक्ष व अन्य 18-नगर के बुढ़ेनाथ मं
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के नेतृत्व में नगर में कलश यात्रा और दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने संत रविदास को नमन करते हुए कहा कि उनके विचार समाज में समरसता, समानता, सेवा और मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा आस्था का प्रतीक है, जबकि दीपदान अज्ञान पर ज्ञान की विजय का संदेश देता है।
ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं।कार्यक्रम के तहत जिले के 24 मंडलों के प्रमुख मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन किए गए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष गौरव ऊमर, इंद्र कुमार सिंह, उदयभान तिवारी, नगर पश्चिमी अध्यक्ष नितिन विश्वकर्मा, जिलामंत्री वीरेंद्र प्रताप यादव, सभासद विजय प्रजापति, सोनू दूबे, प्रवीण दूबे, जिला मीडिया प्रभारी भावेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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