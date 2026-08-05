Mirzapur News: बीते खरीफ सीजन में किए गए धान खरीद की टीम ने जांच की

Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। पड़री धान क्रय केंद्र पर कथित धान खरीद अनियमितता की जांच दो सदस्यीय टीम ने की। जिला पंचायत सदस्य साजन कुमार ने शिकायत की थी कि विपणन निरीक्षक दीपिका बरनवाल किसानों के शोषण और धान खरीद में अनियमितता बरती है। उन्होने कई व्यापारियों से धान खरीदा और किसानों को लौटा दिया। इसकी जांच के लिए क्षेत्रीय विपणन अधिकारी प्रियंजन राजीव और विपणन निरीक्षक रोहित कुमार सिंह की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से बड़ी संख्या में किसान अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दोपहर तक इंतजार कराने के बाद बारिश का हवाला देकर वापस भेज दिया गया।

आरोप है कि किसानों के लौटने के बाद एक मिल मालिक और कुछ चुनिंदा लोगों का बयान दर्ज किया गया। जिससे जांच रिपोर्ट को आरोपित पक्ष के पक्ष में तैयार किया जा सके।प्रधान संघ अध्यक्ष व्यास जी बिंद ने कहा कि जांच अधिकारी स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करने के बजाय आरोपित अधिकारी के बचाव में दिखाई दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पक्षपातपूर्ण जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उधर, जांच अधिकारी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी प्रियंजन राजीव और विपणन निरीक्षक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि किसानों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच रिपोर्ट जल्द ही उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। विपणन निरीक्षक दीपिका बरनवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है।