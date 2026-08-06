Mirzapur News: कस्तूरबा में आरो खराब,बीडीओ नाराज
Mirzapur News: जमालपुर के बहुआर स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण बीडीओ रक्षिता सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान खराब आरो पर नाराजगी जताई। वार्डेन को निर्देश दिए गए कि वे इसे ठीक कराएं। इसके अलावा, छात्राओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी निरीक्षण किया गया।
Mirzapur News: जमालपुर,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बहुआर स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण बुधवार को बीडीओ रक्षिता सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में लगा आरो खराब पाए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही खराब आरो को ठीक कराने के लिए वार्डेन को निर्देश दिए। इसके अलावा बीडीओ ने छात्रावास,मेस, पाठन सामग्री एवं कक्षाओं का निरीक्षण कर वार्डेन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। छात्राओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं टूथब्रश,मंजन,साबुन,तेल आदि सामग्रियों का भी निरीक्षण किया। बीडीओ न कस्तूरका के निरीक्षण के बाद बाल विकास परियोजना विभाग के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कार्यालय में रखी वजन मशीन को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अविलंब वितरण कराए जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कर्मचारियों को आफिस पर समय से उपस्थित होने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान बीईओ देवमणि पांडेय,वार्डेन अंजना मौर्या,जेई आरएस हरिशंकर सिंह,संतोष कुमार मिश्रा मौजूद रहे।
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