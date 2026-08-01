Mirzapur News: मंडलायुक्त एवं डीआईजी ने कांवर मार्ग का निरीक्षण किया
Mirzapur News: मिर्जापुर में श्रावण मास के मद्देनजर मंडलायुक्त राजेश प्रकाश और उप पुलिस महानिरीक्षक पूनम ने कांवर मार्ग का निरीक्षण किया। भरुहना चौराहे पर खुली गड्ढों को जल्द ढंकने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में रास्ते की सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम की जांच की गई।
Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। श्रावण मास के मद्देनजर शनिवार को विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश एवं उप पुलिस महानिरीक्षक पूनम ने लोक निर्माण विभाग,एनएचआई एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों संग कांवर मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने भरुहना चौराहे पर जीडी बिनानी पीजी कालेज के पास खुले गड्ढे को तत्काल ढंकने का निर्देश दिया। भरूहना से तहसील चौराहा होते हुए मुअरिया,भटवा की पोखरी,वासलीगंज से बरियाघाट तक भ्रमण करते हुए पहुंच कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रास्ते की सफाई,घाट पर बैरीकेडिंग लगाने एवं बरियाघाट से शिवद्वार मंदिर तक कांवर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा के इंतजाम चुस्त रखने का निर्देश दिया।
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