Mirzapur News: जिला जज एवं डीएम ने बाल सम्प्रेक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण
Mirzapur News: जिला कारागार का लिया जायजा, बंदियों से व्यवस्थाओं के संबंध में तहकीकात की बाल सम्प्रेक्षण गृह बाल सम्प्रेक्षण गृह बाल सम्प्रेक्षण गृह बाल सम्प्रे
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता । जिला जज अनुपम कुमार व डीएम पवन कुमार गंगवार ने शुक्रवार को नगर के मोर्चाघर स्थित बाल सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। जिला जज व डीएम ने बाल सम्प्रेक्षण गृह के किशोर बन्दियों के आवासीय कक्ष, रसोई, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। जनपद न्यायधीश ने बच्चों से वार्ता कर पढ़ाई, भोजन व स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी ली तथा अधीक्षक/जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर को निर्देशित किया कि माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, नियमित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों को कौशल विकास की योजना भी बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण आनंद कुमार-द्वितीय उपस्थित रहें।
वही डीएम व अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह ने जिला कारागार पहुंकर विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल के पुलिस कमिर्यो ने बन्दियों के पास रखे झोला आदि को खंगाला। जिसमें किसी भी प्रकार की आपित्तजनक वस्तु नहीं पाई गई। अधिकारियों ने विभिन्न बैरकों के अलावा महिला बैरक, जेल के अस्पताल व रसोईघर में पहुचंकर बन रहे भोजन का भी परीक्षण किया। डीएम ने कहा कि जेल के अस्पताल में भर्ती बन्दियों का नियमित चिकित्सक से परीक्षण कराया जाए। इन्हें आवश्यकतानुसार दवाईयां समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण समय से भोजन दिया जाए तथा बन्दियों से कहा कि जिस किसी को विधिक सहायता/सरकारी अधिवक्ता की जरूरत हो तो जेल अधीक्षक के माध्यम से अवगत कराएं ताकि उन्हें मानक व पात्रता के अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी अधिकारियो ने देखा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर महेन्द्र सिंह उपस्थित रहें।
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