Mirzapur News: पटेहरा और जमालपुर के बीडीओ ने गौशाला का किया निरीक्षण

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। डीएम के निर्देश पर जिले भर के खंड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान गौशालाओं में गंदगी मिलने पर केयर टेकरों को साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया। कहाकि पशुओं को हरा चारा नियमित दिया जाए। जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

केयर टेकर के लिए निर्देश

बीडीओ ने केयर टेकर को साफ सफाई व भूसा के साथ हरा चारा देने का निर्देश दिए। साथ ही बरसात के कारण हुई गंदगी को साफ कर गेट से टिनशेड तक इंटरलाकिंग लगवाने का निर्देश दिए। दोनों गांव के सचिव को साफ सफाई, इंटरलाकिंग, हरा चारा, पशुआहार के साथ पर्याप्त भूसा खिलाने व पशु डॉक्टर संदीप सिंह को बीमार पशुओं का समय से इलाज करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव गौरव व विनोद कुमार मौजूद रहे। जमालपुर संवाद के मुताबिक क्षेत्र के जमालपुर मिल्की (शिवपुर)स्थित गोवंश आश्रय स्थल का मंगलवार की दोपहर खंड विकास अधिकारी डॉ. रक्षिता सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोवंश के लिए चारा-पानी की उपलब्धता और परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। कीचड़ युक्त स्थान पर पर खड़जा लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने पशुओं को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में नेपियर हरा चारा और पशु आहार देने का निर्देश दिया। गोवंश परिसर में नियमित सफाई,गोबर का उचित निस्तारण और पशुओं के रहने वाले स्थान को स्वच्छ रखने की हिदायत दी।