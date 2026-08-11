Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: पटेहरा और जमालपुर के बीडीओ ने गौशाला का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: गौशाला में साफ सफाई रखने का दिया निर्देश3- पटेहरा ब्लाक के गढ़वा गांव में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण करते बीडीओ सिद्धार्थ मिश्रा व ग्राम स

पटेहरा और जमालपुर के बीडीओ ने गौशाला का किया निरीक्षण
पटेहरा और जमालपुर के बीडीओ ने गौशाला का किया निरीक्षण

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। डीएम के निर्देश पर जिले भर के खंड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान गौशालाओं में गंदगी मिलने पर केयर टेकरों को साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया। कहाकि पशुओं को हरा चारा नियमित दिया जाए। जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

निरीक्षण की गतिविधि

पटेहरा संवाद के मुताबिक क्षेत्र के गढ़वा व पड़रिया गौशाला का मंगलवार को बीडीओ सिद्धार्थ मिश्रा ने निरीक्षण किया। उन्होने गौशाला में साफ सफाई रखने का निर्देश दिए। गढ़वा गौशाला में 254 व पड़रिया गौशाला में 344 पशु रखे गए हैं। जिनकी देखरेख के लिए केयर टेकर रखा गया है।

केयर टेकर के लिए निर्देश

बीडीओ ने केयर टेकर को साफ सफाई व भूसा के साथ हरा चारा देने का निर्देश दिए। साथ ही बरसात के कारण हुई गंदगी को साफ कर गेट से टिनशेड तक इंटरलाकिंग लगवाने का निर्देश दिए। दोनों गांव के सचिव को साफ सफाई, इंटरलाकिंग, हरा चारा, पशुआहार के साथ पर्याप्त भूसा खिलाने व पशु डॉक्टर संदीप सिंह को बीमार पशुओं का समय से इलाज करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव गौरव व विनोद कुमार मौजूद रहे। जमालपुर संवाद के मुताबिक क्षेत्र के जमालपुर मिल्की (शिवपुर)स्थित गोवंश आश्रय स्थल का मंगलवार की दोपहर खंड विकास अधिकारी डॉ. रक्षिता सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोवंश के लिए चारा-पानी की उपलब्धता और परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। कीचड़ युक्त स्थान पर पर खड़जा लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने पशुओं को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में नेपियर हरा चारा और पशु आहार देने का निर्देश दिया। गोवंश परिसर में नियमित सफाई,गोबर का उचित निस्तारण और पशुओं के रहने वाले स्थान को स्वच्छ रखने की हिदायत दी।

सामान्य प्रश्न

गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किसने किया?
डीएम के निर्देश पर खंड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।