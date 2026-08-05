Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: डीएम ने चेक डैम और विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: कहा गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता, कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश 21-मडि़हान के देवरी स्थित मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते

Mirzapur News: डीएम ने चेक डैम और विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में जल संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जोगियादरी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर चेक डैम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जिससे चेकडैम में पानी भरने के बाद कोई दिक्कत न होने पाए। इसके बाद उन्होने देवरी में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: लघु सेतु निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण

डीएम ने प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर स्थल का सर्वे कर मैप तैयार कराके विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सर्वे के दौरान सीपेज न हो इसका परीक्षण कर लिया जाए। साथ ही अधिशासी अभियंता एमसीडी प्रमोद कुमार को चेक डैम निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन (एस्टीमेट) शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से प्रारंभ कराया जा सके।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

इसके बाद डीएम ने मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही प्रयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एडमिन ब्लाक के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एकेडमिक ब्लाक ए व बी का भी निरीक्षण किया तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार एवं कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को दिया।

जनहित परियोजनाओं पर ध्यान

डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को गुणवत्ता & पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा कराया जाए, जिससे आमजन एवं विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेनाइट व टाइल्स बेहतर ढंग से लगाया जाए। निरीक्षण के दौरान लेक्चर रूम, प्लांटेशन आदि भी बेहतर ढंग से कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ विशाल कुमार, डीएफओ राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता एमसीडी प्रमोद कुमार, सीएमओ डा. कीर्ति कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रश्न उत्तर

डीएम ने चेक डैम निर्माण स्थल का निरीक्षण क्यों किया?
डीएम ने चेक डैम निर्माण स्थल का निरीक्षण जल संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।