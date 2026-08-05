Mirzapur News: बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानी
Mirzapur News: हलिया ददरी मार्ग पर दो बजे दिन तक आवागमन रहा बाधित,बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानीबारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह र
Mirzapur News: हलिया हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे जहां खिल गए। वहीं आमजन लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया। सोमवार देर रात से मंगलवार की सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की सुसुवार नदी में उफान आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से हलिया-ददरी मार्ग स्थित रपटा के ऊपर पानी पहुंच गया।
सड़क यातायात प्रभावित
पानी के तेज बहाव के कारण मंगलवार को दोपहर बाद दो बजे तक इस मार्ग पर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध रहा। इस मार्ग पर आवागमन बंद होने से हलिया- ददरी, संतनगर, मटिहरा, सगरा समेत दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया। पुल के दोनों तरफ लोग घंटों फंसे रहे और नदी का पानी घटने का इंतजार करते रहे। वहीं कुछ ने जान जोखिम में डालकर पुल पार करने का प्रयास किया।
ग्रामीणों की माँग
ग्रामीण संजय, शुभम गिरी व नीरज आदि का कहना है कि बरसात के मौसम में सुसुवार नदी का जलस्तर बढ़ते ही हलिया-ददरी संपर्क मार्ग पर आवागमन ठप हो जाता है। इससे आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को गंतव्य के लिए देवघटा होते हुए 25 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है। यदि ददरी रोड पर पुल का निर्माण करा दिया जाए तो पहाड़ी नदी के जलस्तर में वृद्धि से लोगों को सहुलियत मिल जाएगी। वही सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी लगाया जाना आवश्यक है। जिससे हादसा से बचा जा सके।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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