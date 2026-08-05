Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: हलिया ददरी मार्ग पर दो बजे दिन तक आवागमन रहा बाधित,बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानीबारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह र

Mirzapur News: बारिश से सुसुवार नदी उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानी

Mirzapur News: हलिया हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे जहां खिल गए। वहीं आमजन लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया। सोमवार देर रात से मंगलवार की सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की सुसुवार नदी में उफान आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से हलिया-ददरी मार्ग स्थित रपटा के ऊपर पानी पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:Purnia News: 42 मिमी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी

सड़क यातायात प्रभावित

पानी के तेज बहाव के कारण मंगलवार को दोपहर बाद दो बजे तक इस मार्ग पर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध रहा। इस मार्ग पर आवागमन बंद होने से हलिया- ददरी, संतनगर, मटिहरा, सगरा समेत दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया। पुल के दोनों तरफ लोग घंटों फंसे रहे और नदी का पानी घटने का इंतजार करते रहे। वहीं कुछ ने जान जोखिम में डालकर पुल पार करने का प्रयास किया।

ग्रामीणों की माँग

ग्रामीण संजय, शुभम गिरी व नीरज आदि का कहना है कि बरसात के मौसम में सुसुवार नदी का जलस्तर बढ़ते ही हलिया-ददरी संपर्क मार्ग पर आवागमन ठप हो जाता है। इससे आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को गंतव्य के लिए देवघटा होते हुए 25 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है। यदि ददरी रोड पर पुल का निर्माण करा दिया जाए तो पहाड़ी नदी के जलस्तर में वृद्धि से लोगों को सहुलियत मिल जाएगी। वही सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी लगाया जाना आवश्यक है। जिससे हादसा से बचा जा सके।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

बारिश के कारण कौन-से मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ?
बारिश के कारण हलिया- ददरी मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।