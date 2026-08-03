Mirzapur News: पीड़ित के खाते में 47484 रुपये वापस कराया

Mirzapur News: पीड़ित के खाते में 47484 रुपये वापस कराया
Mirzapur News: मिर्जापुर। ड्रमंडगंज थाने की साइबर सेल ने रविवार को पीड़ित के खाते में धनराशि वापस
Mirzapur News: मिर्जापुर। ड्रमंडगंज थाने की साइबर सेल ने रविवार को पीड़ित के खाते में धनराशि वापस कराया है। देवहट गांव निवासी राधे रमण केशरी ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। बताया कि गलती से गलत खाते में पैसा ट्रान्सफर कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद पीड़ित के खाते में 47484.30 रुपये वापस कराया है।
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