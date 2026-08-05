Mirzapur News: गयासुद्दीन शहीद बाबा का धूमधाम से उर्स आयोजित
Mirzapur News: बड़ी संख्या में जायरीनों ने मजार पर चादरपोशी कर मिन्नत मांगी कंतित विंध्याचल में हजरत गयासुद्दीन शहीद बाबा का 30-35 साल पुराना उर्स मंगलवार को धूमधाम
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। कंतित स्थित गयासुद्दीन शहीद बाबा का उर्स मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में जायरीनों ने हजरत गयासुद्दीन शहीद बाबा की मजार पर चादरपोशी कर दुआ मांगी। जिले भर से बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पर पहुंचे थे। दरगाह पर चादरपोशी कर मन्नतें मांगी। सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गया था।मंगलवार को सुबह से शाम 8 बजे तक जायरीनों में प्रसाद वितरण किया गया। मगरिब की नमाज के बाद चादरपोशी की रस्म अदा की गई। इसके बाद रात 10 बजे से महफिले शमा कव्वाली का आयोजन हुआ। इसमें देश के प्रसिद्ध कव्वाल शावेज़ शाफैज वारसी, देवा शरीफ, लखनऊ और उस्मान गुलफाम चिश्ती, रामपुर ने अपनी रूहानियत भरी कलाम पेश कर महफिल की समां बांध दी।
कव्वाली देर रात तक चली और जायरीन देर तक झूमते रहे। व्यवस्थापक जनाब शौकत अली ने बताया कि यह मेला बहुत पुराना है और लगातार 30-35 वर्षों से यहां आयोजित किया जा रहा है। मेले की सारी व्यवस्था क्षेत्र के लोगों के सहयोग से की जाती है। मेले में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर जायरीनों की सेवा और व्यवस्था में इरफान अली एडवोकेट, शमशेर अंसारी, फिरोज खान बबलू मंसूरी, नियाज़ अंसारी, इम्तियाज अली, असलम अली, मकबूल अंसारी, रशीद मंसूरी लगे रहे।
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