Mirzapur News: पंचायत भवन बदहाल,आरआरसी केंद्र पर लगी चौपाल

Mirzapur News: जिगना,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के नौगांव ग्राम में कूड़ा संग्रह केंद्र पर शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में नोडल अधिकारी डीपीआरओ एं ग्राम प्रशासक नदारद रहे। ग्राम प्रशासनक व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नहीं पहुंच पाईं। सेक्रेटरी धनंजय बिंद ने बताया कि पंचायत भवन बदहाल है। लिहाजा कूड़ा संग्रह केंद्र पर चौपाल संपन्न कराया गया। मुनादी नहीं कराए जाने से ग्रामीण की उपस्थिति नगण्य रही। एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद पटेल, कृषि प्रतीक सिंह ने फार्मर रजिस्ट्री एवं फेमिली आईडी बनवाने की ग्रामीणों को सलाह दी। वहीं बौंता बिशेषर गांव के पंचायत भवन पर आयोजित चौपाल में एक स्वर में महिलाओं ने हर घर नल जल का नल उखाड़ने का ऐलान किया। ममता,हीरावती,चंपा,प्रमीला आदि महिलाओं ने बताया कि नलों से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। ग्राम प्रशासक शोभनाथ बिंद ने बताया कि ओवरहेड टैंक तीन किलोमीटर दूर कोलेपुर गांव में है। बीडीओ रामपाल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। कमला देवी ने कहा कि पति की मौत के बाद पेंशन बनवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। जिला प्रोबेशन विभाग के समन्वयक अरुण मिश्रा उपस्थित रहे। सेक्रेटरी अखिलेन्द्र राज यादव ने समस्याओं को सूचीबद्ध किया。