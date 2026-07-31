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Mirzapur News: जिले में अब तीन घंटे में एक सेमी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता जिले में अब तीन घंटे में एक सेमी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर जिले में अब तीन घंटे में एक सेमी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर जिले में अब तीन

Mirzapur News: जिले में अब तीन घंटे में एक सेमी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता जिले में गंगा के जलस्तर में अब धीमी गति से वृद्धि हो रही है। अब गंगा के जलस्तर तीन घंटे में एक सेंटी मीटर की रफ्तार से बढ़ रही। गंगा का जलस्तर शाम को छह बजे 66.850 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से नौ मीटर नीचे है।गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर घट जाने से तटवर्ती गांवों के किसानों ने राहत की सांस ली है। किसान संभावित बाढ़ को लेकर काफी चिंतित थे। गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रहती तो तटवर्ती इलाके में बोई गई फसलों के खेतों तक पानी शीघ्र पहुंच जाता। जिले में बुधवार की सुबह आठ बजे से गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गयी थी।

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एक सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही थी। गुरुवार की सुबह आठ बजे से गंगा के जलस्तर की वृद्धि की गति काफी धीमा हो गया।अब तीन घंटे में एक सेमी की वृद्धि हो रही है।

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