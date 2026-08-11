Mirzapur News: जिले में एक सेमी प्रति घंटे घट रहा है गंगा का जलस्तर
Mirzapur News: मंगलवार को गंगा का जलस्तर 68.570 मीटर रिकार्ड किया गया 9-गंगा का जलस्तर 9-गंगा का जलस्तर 9-गंगा का जलस्तर 9-गंगा का जलस्तर 9-गंगा का जलस्तर 9-गंगा का
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में मंगलवार की सुबह से गंगा का जलस्तर एक सेमी प्रति घंटे की दर से घट रहा है। गंगा का जलस्तर घटने पर तटवर्ती इलाके के किसानों ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 68.570 मीटर रिकार्ड किया गया। संभावित बाढ़ की संभावना टलने पर छानबे, कोन, पहाड़ी, मझवां, सीखड़ और नरायनपुर ब्लॉक के तटवर्ती गांवों के किसानों की फसल अब नहीं डूबेगी।बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंगा के जलस्तर मंगलवार की सुबह छह बजे से एक सेमी प्रति घंटे की दर से घटाव शुरु हो गया है। मंगलवार की सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 68.570 मीटर रिकार्ड किया गया।
वहीं गंगा का जलस्तर घटने पर जिला प्रशासन के साथ ही तटवर्ती गांवों के किसानों ने राहत की सांस ली है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से छानबे, कोन, मझवां, पहाड़ी, सीखड़ और नरायनपुर ब्लॉक के लगभग चार सौ गांवों में बाढ़ आ सकती थी। इन गांवों में बोई गई फसलें भी डूब जाती। फसलों की सुरक्षा को लेकर किसान काफी चिंतित थे। वहीं फसलों के डूबने पर किसानों को जहां भारी क्षति होती। वहीं पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो सकता था।
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