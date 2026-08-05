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Mirzapur News: जिले में अब आधा सेमी प्रति घंटे बढ़ रही हैं गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: जिले में अब आधा सेमी प्रति घंटे बढ़ रही हैं गंगा

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर धीमी हो गयी है। अब गंगा के जलस्तर में आधा सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। गंगा का जलस्तर 66.790 मीटर रिकार्ड किया गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर धीमा होने पर तटवर्ती गांवों के किसानों ने राहत की सांस ली है। गंगा के तटवर्ती गांवों में संभावित बाढ़ का खतरा एक बार फिर टल गया।

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गंगा जलस्तर की स्थिति

जिले में दो दिनों से गंगा का जलस्तर दो सेमी प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती गांवों के सीवान के करीब पानी पहुंचना शुरू हो गया था। इससे किसान संभावित बाढ़ को लेकर काफी चिंतित थे। खासकर तटवर्ती गांवों के सीवान में बोई गई खरीफ की फसलों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया था। जिला प्रशासन ने भी संभावित बाढ़ को लेकर कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया था।

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प्रशासन की तैयारी

डीएम पवन कुमार गंगवार ने सदर और चुनार के उप जिलाधिकारियों को गंगा के जलस्तर पर बराबर नजर रखने का निर्देश दे दिए थे। सोमवार की शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 66.760 मीटर पहुंच गया था। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक रात 12 बजे के करीब गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि पहले एक सेमी प्रति घंटे हो गयी। वहीं सुबह आठ बजे से गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर आधा सेमी प्रति घंटे हो गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर घट जाने पर प्रशासन के साथ ही किसानों ने भी राहत की सांस ली है।

किसानों की प्रतिक्रिया

किसानों का कहना है कि संभावित बाढ़ का खतरा एक बार फिर टल गया। इससे सीवान में बोई गई खरीफ की फसलों के अलावा सब्जी की फसल भी सुरक्षित हो गयी। कोन, सीखड़ और मझवां ब्लाक के बड़ी संख्या में किसान खेतों में मिर्च, टमाटर, लौकी, कोहड़ा और नेनुआ आदि की बुआई किए है। इस समय किसान खेतों में उगाई गई सब्जी की तोड़ाई कर बेचना शुरू कर दिए है। किसानों का कहना है कि बाढ़ में यदि सब्जी की फसल डूब जाती तो उनकी कमाई बंद हो जाती।

पूछे जाने वाले प्रश्न

गंगा का जलस्तर वर्तमान में कितना है?
गंगा का जलस्तर 66.790 मीटर रिकार्ड किया गया है।
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