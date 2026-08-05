Mirzapur News: जिले में अब आधा सेमी प्रति घंटे बढ़ रही हैं गंगा
Mirzapur News: - दो दिन गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के बाद गंगा के बढ़ने की घटी रफ्तार,- दो दिन गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के बाद गंगा के बढ़ने की घटी र
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर धीमी हो गयी है। अब गंगा के जलस्तर में आधा सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। गंगा का जलस्तर 66.790 मीटर रिकार्ड किया गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर धीमा होने पर तटवर्ती गांवों के किसानों ने राहत की सांस ली है। गंगा के तटवर्ती गांवों में संभावित बाढ़ का खतरा एक बार फिर टल गया।
गंगा जलस्तर की स्थिति
जिले में दो दिनों से गंगा का जलस्तर दो सेमी प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती गांवों के सीवान के करीब पानी पहुंचना शुरू हो गया था। इससे किसान संभावित बाढ़ को लेकर काफी चिंतित थे। खासकर तटवर्ती गांवों के सीवान में बोई गई खरीफ की फसलों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया था। जिला प्रशासन ने भी संभावित बाढ़ को लेकर कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया था।
प्रशासन की तैयारी
डीएम पवन कुमार गंगवार ने सदर और चुनार के उप जिलाधिकारियों को गंगा के जलस्तर पर बराबर नजर रखने का निर्देश दे दिए थे। सोमवार की शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 66.760 मीटर पहुंच गया था। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक रात 12 बजे के करीब गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि पहले एक सेमी प्रति घंटे हो गयी। वहीं सुबह आठ बजे से गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर आधा सेमी प्रति घंटे हो गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर घट जाने पर प्रशासन के साथ ही किसानों ने भी राहत की सांस ली है।
किसानों की प्रतिक्रिया
किसानों का कहना है कि संभावित बाढ़ का खतरा एक बार फिर टल गया। इससे सीवान में बोई गई खरीफ की फसलों के अलावा सब्जी की फसल भी सुरक्षित हो गयी। कोन, सीखड़ और मझवां ब्लाक के बड़ी संख्या में किसान खेतों में मिर्च, टमाटर, लौकी, कोहड़ा और नेनुआ आदि की बुआई किए है। इस समय किसान खेतों में उगाई गई सब्जी की तोड़ाई कर बेचना शुरू कर दिए है। किसानों का कहना है कि बाढ़ में यदि सब्जी की फसल डूब जाती तो उनकी कमाई बंद हो जाती।
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।