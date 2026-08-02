Mirzapur News: जिले में एक सेमी प्रति घंटे घट रहा है गंगा का जलस्तर
Mirzapur News: मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर अब एक सेमी प्रति घंटे घट रहा है। शनिवार शाम गंगा का जलस्तर 66.760 मीटर रिकार्ड हुआ। जलस्तर घटने से किसानों में राहत आई है, जो खरीफ फसल की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटवर्ती गांवों में पानी पहुंच गया था।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जिले में गंगा का जलस्तर अब एक सेमी प्रति घंटे घट रहा है। शनिवार की शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 66.760 मीटर रिकार्ड किया गया। गंगा का जलस्तर घटने से तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। खासकर खरीफ की फसलों की सुरक्षा को लेकर किसान काफी चिंतित थे। जिले में गंगा के जलस्तर में दो दिन से वृद्धि हो रही थी। गंगा का जलस्तर गुरुवार की रात 12 बजे 66.780 मीटर पहुंच कर स्थिर हो गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक शुक्रवार की सुबह आठ बजे से गंगा का जलस्तर घटना शुरु हुआ। पहले तीन घंटे में मात्र एक सेमी जलस्तर घटा।
इसके बाद शाम को चार बजे से एक सेमी प्रति घंटे घटाव शुरू हो गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से कोन, मझवां, पहाड़ी, सीखड़ और नरायनपुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों के तराई इलाके में पानी पहुंच गया था। किसान संभावित बाढ़ को लेकर काफी चिंतित थे। जलस्तर घटने पर किसानों ने राहत की सांस ली है।
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