Mirzapur News: जिले में गंगा घटाव पर, तटवर्ती इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस

Mirzapur News: -अब तीन घंटे में एक सेमी घट रहा है गंगा का जलस्तर जमीन दिलाने के नाम पर 14.50 लाख की ठगी - कोर्ट के आदेश पर मुकदमा मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। जमीन की

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता । जिले में गंगा घटाव पर है। गुरुवार की रात 12 बजे गंगा का जलस्तर 66.850 मीटर पर पहुंच कर स्थिर हो गया। वहीं शुक्रवार की सुबह आठ बजे से गंगा का जलस्तर तीन घंटे में एक सेमी घटाव शुरू हो गया। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। खासकर संभावित बाढ़ को लेकर छानबे, कोन, मझवां, पहाड़ी,सीखड़ और नरायनपुर ब्लाक के किसान काफी चिंतित थे। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से इन ब्लाकों के विभिन्न गांवों में बोई गई खरीफ की फसलें डूब जाती है। इससे किसानों को भारी क्षति पहुंचती है। वहीं बाढ़ के पानी में फसलों के डूब जाने से पशुओं के समक्ष चारे की भी समस्या खड़ी हो जाती है。

गंगा का जलस्तर घटाव जिले में बीते तीन दिनों से गंगा के जलस्तर में एक सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि शुरू हो गयी थी। गंगा का जलस्तर गुरुवार को सुबह आठ बजे 66.470 मीटर रिकार्ड किया गया था। वहीं रात को बारह बजे के करीब गंगा का जलस्तर 66.850 मीटर पर पहुंच कर स्थिर हो गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक सुबह सात बजे तक गंगा का जलस्तर स्थिर रहा। वहीं आठ बजे से गंगा के जलस्तर में मामूली घटाव शुरु हुआ और सुबह 11 बजे तक गंगा का जलस्तर एक सेमी घट गया। गंगा का जलस्तर तीन घंटे में एक सेमी घट रहा है। हालांकि जलस्तर घटने का दर काफी धीमा है। फिर भी तटवर्ती इलाके के किसानों ने जलस्तर घटने पर राहत की सांस ली है। किसानों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रहता तो फसलें डूब जाती। फिलहाल जिले में अभी बाढ़ से फसलों के डूबने की सभावना काफी कम है।

हल्की बारिश का प्रभाव नगर में हल्की और चुनार में जमकर हुई बारिश

मिर्जापुर, संवाददाता । जिले में लगभग एक सप्ताह बाद हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गयी। नगर में जहां हल्की बारिश हुई। वहीं चुनार में जमकर बारिश होने से नाला और नालियां उफान पर आ गए। बारिश के पानी के साथ लोगों के घरों का गंदा पानी सड़क पर आ गया। उसी से हो कर राहगीर आने-जाने के लिए विवश रहे। चुनार में तेज बारिश होने से किसानों को धान की रोपाई में मदद मिल गयी। वहीं जिन किसानों ने धान की रोपाई पहले करा ली है। अब उन्हें धान की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी।

जिले में बारिश न होने से उमस भरी गर्मी में इजाफा हो गया था। सुबह से ही धूप हो जाने से राहगीरों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती थी। उमस के कारण राहगीरों पसीने से भींग जा रहे थे। नगर क्षेत्र में जहां हल्की बारिश हुई। वहीं चुनार इलाके में जमकर बारिश हुई। दोपहर बाद लगभग ढाई बजे के करीब आसमान में अचानक बादल छाए और बारिश शुरु हो गयी। करीब एक घंटे तक जमकर बारिश हुई। इससे चुनार नगर की सड़कों पर जल जमाव हो गया। नगर पालिका की तरफ से नाला और नालियों की बेहतर सफाई न कराए जाने से बारिश होते ही नालियों में उफान आ गया। बारिश के पानी के साथ लोगों के घरों का गंदा पानी भी सड़क पर बह कर आ गया। इससे राहगीरों को आने-जाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। राहगीरों को गंदा पानी से होकर आना-जाना पड़ा। वहीं बारिश न होने से खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई नहीं हो पा रही थी। बारिश होने से अब किसानों को धान की रोपाई के लिए पानी का जुगाड़ नहीं करना होगा। जिन किसानों ने धान की रोपाई करा दी है। उन्हें अब सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी।