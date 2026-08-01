Mirzapur News: जमीन दिलाने के नाम पर 14.50 लाख की ठगी

Mirzapur News: मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। जमीन की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर 14.50 लाख रुपये हड़पने के आरोप में मड़िहान पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महुआरी गांव निवासी श्यामसुंदर मौर्य का आरोप है कि शोभी गांव निवासी एक रिश्तेदार ने गांव के रामपाल सिंह की 2 बीघा 13 बिस्वा जमीन बिकने की जानकारी दी। छह लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से सौदा तय होने पर उन्होंने अलग-अलग तिथियों में मीरा सिंह और धीरज सिंह के खातों में 9.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

आरोप है कि बाद में रजिस्ट्री टालते हुए आरोपियों ने इलाज का बहाना बनाकर पांच लाख रुपये नकद भी ले लिए। पीड़ित का कहना है कि 5 मई 2022 को आरोपियों ने 100 रुपये के स्टांप पर कथित पंचनामा बनाकर जल्द रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही रुपये लौटाए। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। कई बार शिकायत और पंचायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। थाना प्रभारी रवीन्द्र भूषण मौर्य ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजकुमार दीक्षित, धीरज सिंह और मीरा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बैंक लेनदेन व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।