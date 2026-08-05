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Mirzapur News: कच्चे मकान में लगी आग, गृहस्थी जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: ड्रमंडगंज। लालगंज थाना क्षेत्र के बबुरा भैरोदयाल गांव में सोमवार की रात अज्ञात कारणों से एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग से गृहस्थी का सामान, सिंचाई

Mirzapur News: कच्चे मकान में लगी आग, गृहस्थी जलकर राख

Mirzapur News: ड्रमंडगंज। लालगंज थाना क्षेत्र के बबुरा भैरोदयाल गांव में सोमवार की रात अज्ञात कारणों से एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग से गृहस्थी का सामान, सिंचाई के लिए रखे पाइप जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि लगभग ढ़ाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। गृहस्वामी दुर्गा मौर्य ने बताया कि रात में परिवार के सभी सदस्य मकान के आगे वाले हिस्से में सो रहे थे। रात लगभग साढ़े बारह बजे मकान के पीछे हिस्से में आग की लपटें उठती देख लोगों की नींद खुली। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दो मोटर पंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।

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सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

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