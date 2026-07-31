Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: मां विंध्यवासिनी धाम में पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी धाम में तीर्थ पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है। पुरोहितों की कहासुनी बढ़ने पर मारपीट हुई, जो एक दुकान तक पहुंची। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कराया। घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

Mirzapur News: मां विंध्यवासिनी धाम में पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

Mirzapur News: विंध्याचल। कोतवाली क्षेत्र के मां विंध्यवासिनी धाम में तीर्थ पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो गुरुवार की शाम तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया है। विंध्याचल मंदिर के गर्भगृह में दो पुरोहितों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर दोनों पुरोहित आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट करते हुए पुरानी वीआईपी मार्ग स्थित एक दुकान तक पहुंच गए। स्थानीय पुलिस और मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर बीच बचाव किया। मारपीट का मामला थाने पहुंचा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया।

ये भी पढ़ें:Balia News: दुकानदारों के बीच मारपीट में आधा दर्जन चोटिल, केस दर्ज

वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि दो पुरोहितों में मारपीट की घटना हुई थी। दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।