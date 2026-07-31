Mirzapur News: मां विंध्यवासिनी धाम में पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल
Mirzapur News: विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी धाम में तीर्थ पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है। पुरोहितों की कहासुनी बढ़ने पर मारपीट हुई, जो एक दुकान तक पहुंची। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कराया। घटना की पुष्टि नहीं हुई है।
Mirzapur News: विंध्याचल। कोतवाली क्षेत्र के मां विंध्यवासिनी धाम में तीर्थ पुरोहितों के बीच मारपीट का वीडियो गुरुवार की शाम तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया है। विंध्याचल मंदिर के गर्भगृह में दो पुरोहितों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर दोनों पुरोहित आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट करते हुए पुरानी वीआईपी मार्ग स्थित एक दुकान तक पहुंच गए। स्थानीय पुलिस और मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर बीच बचाव किया। मारपीट का मामला थाने पहुंचा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया।
वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि दो पुरोहितों में मारपीट की घटना हुई थी। दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है।
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