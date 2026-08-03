Mirzapur News: वाहन के धक्के से राजगीर की मौत
Mirzapur News: नरायनपुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। 52 वर्षीय नरेश, जो सड़क पार कर रहा था, तेज रफ्तार वाहन से टकराया। घटना के बाद ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Mirzapur News: नरायनपुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव के सामने सोमवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक अधेड़ की मौत हो गयी। चौकी प्रभारी नरायनपुर आशुतोष शुक्ला ने बताया कि अदलहाट थाना क्षेत्र के छोटा मिर्जापुर गांव के दलित बस्ती निवासी नरेश 52 वर्ष पुत्र श्रीराम लगभग साढ़े सात बजे बरईपुर के सामने सड़क पार कर रहा था। इस बीच वाराणसी जा रही तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन धक्का मार कर फरार हो गया। जिसमें नरेश की मौके पर ही मौत हो गयी। ग्रामीणों ने बताया टेलर से धक्का लगने से नरेश की मौत हुई है।
वह राजगीर का कार्य करता था। उसको चार पुत्र व दो पुत्रियां हैं, बड़े पुत्र की शादी कर दी थी। घटना की जानकारी होते ही गांव में मातम पसर गया। नरायनपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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