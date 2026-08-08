Mirzapur News: नाली पाटने के विरोध किसानों किया प्रदर्शन
Mirzapur News: जमालपुर के सरसा गांव में किसानों ने एक दबंग व्यक्ति द्वारा सरकारी नाली पर अतिक्रमण करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान बताते हैं कि अतिक्रमण के कारण 30 बीघा खेत का पानी निकालने का रास्ता बंद हो गया है। इससे धान की रोपाई प्रभावित हुई है। किसानों ने थाने में तहरीर देकर नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
Mirzapur News: जमालपुर (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के सरसा गांव में एक दबंग व्यक्ति के सरकारी नाली पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शनिवार को जमालपुर पुलिस थाना मोड़ पर किसानों ने प्रदर्शन किया l किसानों का कहना था कि नाली पर अतिक्रमण कर पाट लिए जाने से लगभग 30 बीघा खेत का पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है l पूरा खेत तालाब बन गया है l बरसाती पानी की निकासी न होने से धान की रोपाई बाधित है। नाराज किसानों ने जमालपुर थाना मोड़ के चौराहे पर दबंग व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया l साथ ही थाने में तहरीर देकर नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
ताकि खेत से अतिरिक्त पानी निकल जाय।किसानों ने तहरीर के माध्यम से आरोप लगाया कि गांव के ही कद्दूस,नसीम एवं हलीम ने सरकारी सिंचाई की नाली को अवैध तरीके से गांव के ही सियाराम यादव को विक्रय कर दिया l सियाराम यादव ने सरकारी नाली पर नींव भरकर अतिक्रमण कर बंद कर दिया है। नाली बंद होने से लगभग तीस बिगहा खेत का पानी नही निकल रहा है। खेत में भरा अतिरिक्त पानी नहीं निकलने से धान की रोपाई नही हो पा रही है। इस दौरान संतोष कुमार चौबे, डब्बू चौबे,धर्मवीर यादव, लालजी यादव, परमवीर यादव,मुन्ना यादव, देवनारायण यादव, मिठाई लाल यादव आदि किसान मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।