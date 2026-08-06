Mirzapur News: किसान ने खाद और टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की
Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। बीडीओ विमल प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन हुआ। चार प्रार्थना पत्र आए, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। किसानों ने खाद वितरण, फार्मर रजिस्ट्री और सड़क-नहर के मुद्दे उठाए। बीडीओ ने संबंधित विभागों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।
Mirzapur News: हलिया,हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड सभागार में अगस्त माह के प्रथम बुधवार को बीडीओ विमल प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए कुल चार प्रार्थना पत्र आए। जिनमें एक भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पाया।
किसान समस्याएं
किसानों ने खाद वितरण, फार्मर रजिस्ट्री,क्षतिग्रस्त सड़क और टेल तक नहर का पानी न पहुंचने की शिकायतें दर्ज कराई। किसान प्रदीप दुबे ने समितियों पर खाद वितरण के समय सर्वर फेल होने और फिंगरप्रिंट मैच न होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पाने की शिकायत की। कहा कि खाद नहीं मिल पाने पर जिससे बुवाई प्रभावित हो रही है।
प्रक्रिया सुधार
सुरेंद्र बहादुर सिंह ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया का आसान बनाने,खाद न मिलने,सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कर्मचारियों के सफाई करने की शिकायत की। किसान परशुराम मिश्रा ने बरौधा से बड़गड़ा संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में परेशानी होने की समस्या उठाई। साथ ही सिरसी बांध की नहर का कुलाबा जगह-जगह खराब होने से टेल के पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
बीडीओ का निर्देश
सभी समस्याओं को सुनकर बीडीओ विमल ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों को खाद वितरण में आ रही तकनीकी दिक्कतों को जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। फार्मर रजिस्ट्री में मदद के लिए शिविर लगाने का भी निर्देश दिया। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क और नहर की मरम्मत का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। एडीओ एजी नरेंद्र कानापुरिया, सीएम फेलो गौरव सिंह सहित किसान मौजूद रहे।
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