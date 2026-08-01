Mirzapur News: नहरों में पानी न छोड़ने की मांग को लेकर भाकियू ने किया प्रदर्शन

Mirzapur News: मिर्जापुर, हिन्दुस्तान संवाद। भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यकारिणी की शुक्रवार को बंगला देवरिया स्थित कैंप कार्यालय पर हुई बैठक में किसानों ने जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करने की मांग की। कहाकि खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई नहीं हो पायी है। वहीं नहरों में भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे धान की रोपाई पूरी तरह ठप हो गई है। किसानों ने कहा कि सिंचाई खंड चुनार के अंतर्गत देवरिला माइनर, कौड़िया माइनर और चौकिया ब्रांच में जलकुंभी व घास-फूस भर जाने से चौकिया, मनउर और ढेबरा सहित कई गांवों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने नहरों की तत्काल सफाई कराके सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इसके अलावा जमालपुर विद्युत उपकेंद्र के घरवाह-चारगोड़ा फीडर पर लो वोल्टेज की समस्या दूर करने तथा एसएच-5 ए से मदनपुर संपर्क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग भी उठाई।