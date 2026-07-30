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Mirzapur News: कुएं में गिरने से डूबकर किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -चुनार कोतवाली के तरना गांव की घटना फोटो:2 मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्

Mirzapur News: कुएं में गिरने से डूबकर किसान की मौत

Mirzapur News: चुनार,हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के तरना गांव में मंगलवार की शाम कुएं में गिरने से डूबकर किसान की मौत हो गई। वें कुएं में लगे मोटर की मरम्मत कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनार के तरना गांव निवासी 50 वर्षीय पुनवासी किसान थे। खेती बाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते थे।

किसान की भलाई

उनके घर के पास बगैर जगत का कुआं था। फसलों की सिंचाई की लिए कुएं में मोटर लगा रखा था। देर शाम मोटर अचानक खराब हो गया। पुनवासी कुएं में लगे मोटर की मरम्मत कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनका पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरे। जिससे वह डूब गए। कुछ देर जब परिजन घर के बाहर पहुंचे तो पुनवासी कहीं दिखाई नहीं पड़े।

परिजनों की खोज

आस-पास तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुएं में गिरने की आशंका होने पर तलाश शुरु कराई। लगभग डेढ़ घंटे बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कुएं में डूबे पुनवासी का शव बाहर निकाला। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। इस संदर्भ में चुनार कोतवाल विजयशंकर सिंह ने बताया कि कुएं में गिरने से किसान की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान की उम्र क्या थी?
किसान की उम्र 50 वर्ष थी।
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