Mirzapur News: बिजली का तार जोड़ रहे मिस्त्री की करंट से मौत

Mirzapur News: पड़री के डगमगपुर गांव में एक पंक्चर मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक, अजहरुद्दीन, ने पेड़ पर चढ़कर बिजली के तार को जोड़ते समय करंट का शिकार हो गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया।

Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद । स्थानीय थाना क्षेत्र के डगमगपुर गांव में बुधवार की सुबह पेड़ पर चढ़कर बिजली का तार जोड़ रहे पंक्चर मिस्त्री की कंटर से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा कर शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

मृतक का परिचय अहरौरा थाना क्षेत्र के पटिहटा खुटहां गांव निवासी 40 वर्षीय अजहरुद्दीन पुत्र अब्दुल गफ्फार पंक्चर मिस्त्री था। तीन वर्षों से पड़री के डगमगपुर गांव क्रशर प्लांट के पास सड़क किनारे दुकान खोलकर पंक्चर बनाने का काम करता था। बीती रात दुकान की बिजली गुल हो गई थी। सुबह लगभग सात बजे जब वह दुकान पहुंचा तो देखा बिजली कटी थी। नीम के पेड़ पर चढ़कर बिजली के तार में दुकान का केबल जोड़ने लगा। उसी दौरान मिस्त्री हाईटेंशन तार में प्रवाहित करंट की चपेट आने से गंभीर रुप से झुलसा और पेड़ से नीचे गिर गया। जिससे मिस्त्री की मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। उधर मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उनके परिजनों को सौंप दिया। मृत अजहरुद्दीन दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चार भाइयों में बड़ा था। पति की मौत से पत्नी सिब्बी बेगम व पुत्र ऐनुल, इबरार का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। इस संदर्भ में पड़री थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पेड़ पर चढ़कर बिजली तार जोड़ रहे मिस्त्री की करंट से मौत हुई है। शव का पंचनामा कर उनके घरवालों को सुपुर्द कर दिया गया है।