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Mirzapur News: करंट की चपेट में आने से मिस्त्री झुलसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़ के बगाही में 55 वर्षीय गजाधर राजगीर मिस्त्री, मकान के छत पर काम करते समय बिजली के तार से झुलस गए। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। यह घटना मंगलवार को हुई जब वह एक व्यक्ति द्वारा मकान के लिए छत की ढलाई का कार्य कर रहे थे।

Mirzapur News: करंट की चपेट में आने से मिस्त्री झुलसा

Mirzapur News: राजगढ़। थाना क्षेत्र के बगाही में मंगलवार को मकान के छत पर काम कर रहा राजगीर मिस्त्री बिजली के तार में प्रवाहित करंट से झुलस गया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया है। गांव निवासी 55 वर्षीय गजाधर राजगीर मिस्त्री है। मंगलवार को गाँव में ही एक व्यक्ति के मकान पर छत की ढलाई के लिए शटरिंग का काम कर रहा था। उसी दौरान मकान के पास से गुजरे बिजली के तार में प्रवाहित करंट से झुलस गया।

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