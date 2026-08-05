Mirzapur News: करंट की चपेट में आने से मिस्त्री झुलसा
Mirzapur News: राजगढ़ के बगाही में 55 वर्षीय गजाधर राजगीर मिस्त्री, मकान के छत पर काम करते समय बिजली के तार से झुलस गए। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। यह घटना मंगलवार को हुई जब वह एक व्यक्ति द्वारा मकान के लिए छत की ढलाई का कार्य कर रहे थे।
Mirzapur News: राजगढ़। थाना क्षेत्र के बगाही में मंगलवार को मकान के छत पर काम कर रहा राजगीर मिस्त्री बिजली के तार में प्रवाहित करंट से झुलस गया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया है। गांव निवासी 55 वर्षीय गजाधर राजगीर मिस्त्री है। मंगलवार को गाँव में ही एक व्यक्ति के मकान पर छत की ढलाई के लिए शटरिंग का काम कर रहा था। उसी दौरान मकान के पास से गुजरे बिजली के तार में प्रवाहित करंट से झुलस गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।