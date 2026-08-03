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Mirzapur News: करंट की चपेट में आने से महिला श्रमिक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर)। सोमवार सुबह गजरिया गांव में धान की रोपाई करने जा रही महिला श्रमिक बैजंती कोल की बिजली करेंट से मौत हो गई। बिजली के कटे हुए तार के संपर्क में आने से यह घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Mirzapur News: करंट की चपेट में आने से महिला श्रमिक की मौत

Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के गजरिया गांव में सोमवार सुबह धान की रोपाई करने जा रही महिला श्रमिक की बिजली करेंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

गजरिया गांव निवासी 65 वर्षीय बैजंती कोल सोमवार सुबह धान की रोपाई के लिए खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाण सागर नहर के पास एक व्यक्ति ने टुल्लू पंप चलाने के लिए बिछा रखा था। बिजली के तार का कटा था। कटे हुए तार के हिस्से में बिजली करेंट प्रवाहित हो रहा था। महिला श्रमिक के बिजली तार के संपर्क में करेंट का झटका लगते ही जमीन पर गिर पड़ी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और इसकी सूचना स्वजनों के साथ पीआरवी-112 व स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। महिला श्रमिक बैजंती कोल के पति शिव नाथ का पहले ही निधन हो चुका है। महिला के तीन पुत्र हैं। बैजंती की अचानक मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष का बयान

थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करंट लगने से वृद्ध महिला की मृत्यु हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

गजरिया गांव में यह घटना कब हुई?
यह घटना सोमवार सुबह हुई।
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